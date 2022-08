Samuel García truena contra Javier Garza y Garza: “Tenemos fiscal de acero… cero resultados”

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuestionó los resultados del fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, a quien llamó ‘fiscal de a-cero’, asegurando que tiene ‘cero resultados’.

Ante la falta de resultados de la Fiscalía a su cargo, el mandatario sostuvo que no sirve de nada jactarse de un gobierno ‘incorruptible’, si no se sanciona a quienes robaron al estado.

“¿Cómo recuperamos todo el dinero de Isssteleón, de Agua y Drenaje, de Fovileón, de Simeprode, de Educación, de Seguridad, si no hay sentencias, no puedo aplicar extinción de dominio si no hay sentencia".