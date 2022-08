Rubén Ortega: Gobierno de Jalisco fue omiso al no detener a civiles que provocaron actos de vandalismo en Zapopan

Una vez más el gobierno estatal mostró que no hay estrategia de coordinación con las fuerzas federales para atender la seguridad en la entidad, porque no se reaccionó en tiempo, ni se pudieron impedir los actos vandálicos de los civiles armados que se registraron la tarde- noche de este martes en Zapopan y que dejan como consecuencia daños en el patrimonio de algunos jaliscienses, señaló el Doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“La realidad desmiente ese estamos bien, ese la seguridad y los delitos van a la baja, bueno, la realidad nos está mostrando que ni siquiera le temen, queman el vehículo posteriormente, el de la familia casi enfrente de donde está el transporte público quemándose, a lo mejor con presencia de la policía ahí y no les temen ni teniéndolos frente a frente y nos muestran una vez más la inacción”.

Y es que derivado del operativo de las fuerzas federales para detener a presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Ixtlahuacán del Río en Jalisco, ocurrieron una serie de actos vandálicos en donde civiles armados prendieron fuego a dos vehículos particulares, tres camiones, un camión de refresco y una tienda de autoservicio en Zapopan, y siete vehículos particulares en el ingreso de este municipio, según lo informado por el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro a través de sus redes sociales.

Además, en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara se reportaron objetos conocidos como poncha llantas en la carpeta asfáltica, lo que provocó daños en más de una veintena de vehículos, según lo reportado en redes sociales, algunos de estos lugares son Periférico, Calzada Independencia y La Experiencia, Avenida 5 de mayo, además del túnel de Javier Mina.

Y pese a que en la Ley de responsabilidad patrimonial no esté tan claro porque quedan algunas lagunas en sus artículos al respecto de actos vandálicos como los que ocurrieron este martes, Ortega Montes insiste que por la omisión en la garantía de resguardar la seguridad pública por parte del Estado y de prevenir este tipo de actos por parte de la autoridad municipal, deberían acercarse o llamar a los afectados para que sean reparados los daños en su patrimonio.

Recalca que el estado es el obligado a brindar la seguridad pública. Foto: Especial

El experto insistió que el Estado es el obligado a brindar la seguridad pública, los servicios seguros de tránsito, el obligado de la prevención y persecución del delito y por ende estaría obligado a reparar los daños y ante el Tribunal de lo Administrativo (TAE) podría presentarse la denuncia por parte de los afectados y que se pague tal y como sucede cuando se demanda en afectaciones por baches al municipio.

En este caso concreto, derivado del operativo federal y la falta de acción del Estado y de prevención del municipio, debería tener un costo por sus omisiones de coordinación.

“Sería cuestión de que los regidores e incluidos los diputados, se pusieran a legislar, así como lo hacen en fase track, una adición la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que todo esto tenga una respuesta y recordemos que la ley se hace para el futuro, si se hace hoy, es vigente hasta mañana o pasado, pero sí a ley es retroactiva para bien, se puede aplicar la retroactividad sin violentar el artículo 14 Constitucional y vista esta situación, se debería dejar muy en claro que el Estado y el municipio de manera concurrente sean los responsables de reparar el daño, porque no está bien establecido, vivimos en la oscuridad, si la ley tan clara no se respeta, imagina la que no está debidamente legislada, la ciudadanía está desamparada prácticamente”.