Familiares y religiosos buscan a miembro de templo mormón desaparecida en Tijuana

Familiares y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, buscan desesperadamente a Fátima Aurora Islas Pérez quien desapareció el pasado 7 de mayo en la ciudad de Tijuana.

La mujer de 34 años de edad fue vista por última vez en el Fraccionamiento Villas Alcázar cuando salió rumbo a la zona del Hipódromo a la altura de Plaza Galerías para reunirse con su expareja.

Jessica Gabriela García Lerma, compañera de la víctima e integrante del templo mormón, dijo en entrevista que, a través de mensajes de WhatsApp, el hombre le pidió a Fátima que acudiera a su vivienda y desde entonces se desconoce su paradero.

A pesar de que la ex pareja de Fátima, fue la última persona con la que tuvo contacto, la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo considera como persona sospechosa.

"El último mensaje le pone el que no puedo llegar al Hipódromo, estoy en el baño vente para la casa y de ahí completamente ya no hay nada, la Fiscalía ya investigó el WhatsApp por medio de la computadora, se tiene el número y la Fiscalía aun así dice que no es sospechoso, nada han hecho", lamentó García.