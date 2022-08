López Obrador revela que por corrupción entregaron concesiones de agua en su administración

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rechazar peticiones para otorgar concesiones de agua, en la actual administración se detectó corrupción en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) porque entregó permisos para la extracción de agua industrial y de uso común.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, fue el mismo presidente López Obrador quien reveló que pidió un reporte sobre las concesiones de agua y la Conagua le reportó que se han entregado permisos, aún en el gobierno actual.

Aunque no dio datos de las concesiones entregadas, López Obrador detalló que el estudio lo coordinó el director de Conagua, Germán Martínez.

"Me dijo Germán que encontramos por lo mismo (entrega de concesiones) porque se va depurando arriba pero falta abajo, falta ir todavía limpiando abajo de corrupción y hay secretarías que estaban tomadas secuestradas por completo", dijo.

AMLO hace un llamado a la Conagua y a gobiernos estatales

Ante eso, el presidente lanzó un llamado a los gobiernos estatales y a la Conagua para que no se otorguen más permisos de uso de agua para uso industrial o empresarial.

"Ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana, para la gente", indicó.

Incluso detalló que en Mexicali, Baja California, fue la misma población la que rechazó la instalación de la empresa cervecera Constallation Brand ya que afectaba al abasto de agua.

"Se entregaron concesiones de agua a diestra y siniestra, y hay que pensar que no solo es importante el capital sino la fuerza de trabajo y es importante el agua, en un proceso productivo como el gas, pero no nada más el capital. Conagua ya no va a otorgar concesiones, pero también tienen que ver con autoridades estatales y municipales", expuso.

SIGUE LEYENDO:

AMLO: “Prepárense, vamos a ver ahora las elecciones en el bloque conservador. Si las hace el INE, ahí no hay problema”

RMG