Hombre sube a vagón exclusivo del Metrobús y genera polémica entre usuarias: “Si quiero soy mujer", argumenta para no desocuparlo

En un video, que circula en redes sociales, se puede observar cómo dos mujeres discuten por el espacio exclusivo del Metrobús de la Ciudad de México. Aparentemente, una pasajera defendió que su esposo y otro joven viajaran en el vagón reservado para mujeres, lo que provocó la inconformidad de una usuaria.

"El señor es mi marido, somos familia. Respeta a una familia" exigió la pasajera, quien supuestamente viajaba con su esposo e hijos en el vagón reservado para mujeres.

Ante sus respuestas, la usuaria inconforme le reiteró que en esa zona no podían viajar hombres, ya que es un área exclusiva para mujeres, niños y personas con discapacidad. "No tiene en cuenta que estos son los asientos reservados para las mujeres", dijo. "Tenemos que dar el ejemplo", añadió.

Durante el intercambio de palabras, la pasajera que grababa el video le pidió a la otra usuaria que leyera las normas del transporte público, a lo que la mujer continúo defendiendo a los hombres que se encontraban dentro del vagón exclusivo y dijo "no tengo que leer nada, soy licenciada y no me vas a venir a enseñar nada (...) mi educación está en defender a mi familia".

Por su parte, uno de los hombres que viajaba en el vagón exclusivo se coló en la discusión y aseguró que la pasajera iba grabando los hechos con su teléfono celular, lo que era un acto de "acoso".

Además, el sujeto que se involucró en la discusión dijo: "hay una cosa que se llama derecho a la libre expresión y uno es libre de escoger el género que quiere ser, si yo quiero ser mujer en este momento, voy a ser mujer. ¿Entonces por qué me molestas? Soy mujer".

Finalmente, otras mujeres que viajaban en el vagón exclusivo le dijeron a la usuaria inconforme que "no valía la pena" seguir discutiendo, por lo que la pasajera cortó la grabación.

¿Los hombres pueden viajar dentro del vagón exclusivo del Metro o Metrobús?

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, los hombres tienen prohibido viajar dentro de zonas exclusivas para personas con discapacidad, niños menores de 12 años y mujeres.

Los hombres tienen prohibido viajar dentro de zonas exclusivas para mujeres. Foto: Cuartoscuro

Si un hombre viaja en el espacio exclusivo para mujeres puede ser acreedor a una multa. Las sanciones para los infractores están establecidas en el artículo 5 fracción IV, y en el artículo 26, fracción I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Algunas de estas sanciones son amonestaciones, multas, arresto y trabajo en favor de la comunidad.

