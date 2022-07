IMSS trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud y contar con un sistema de atención unificado

El el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la institución trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud de la población y unificar los servicios que brindan las instituciones médicas, lo cual ya empezó con la transformación de los sistemas estatales de salud.

El director general del Seguro Social indicó que el proceso de transformación tiene que ver con unificar, no con desplazar a nadie, de lo que históricamente en México había estado fragmentado, sobre todo en términos de atención médica, esto lo comentó durante el segundo informe de actividades de la doctora Josefina Estrada Martínez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Guerrero.

La doctora Estrada Martínez, resaltó en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del OOAD de Guerrero, realizada en el Teatro del Centro de Seguridad Social de Acapulco, que fue encabezada por el director general del IMSS, que el Seguro Social en Guerrero recibió la Certificación por el Consejo de Salubridad General para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), por un periodo de tres años. También han sido ganadoras del Premio de Competitividad la UMF No. 2 y la Guardería No. 1, esta última en Distintivo Águila Triple Oro, entre otras.

En su intervención, el director general Zoé Robledo reconoció la labor de la doctora Josefina Estrada, de los siete mil 274 trabajadoras y trabajadores que tiene el Seguro Social en la entidad, y por su lealtad a “un pueblo históricamente tan digno, tan resistente y tan importante como es el pueblo de Guerrero”.

El modelo IMSS-BIENESTAR, con enfoque preventivo, evitará otra pandemia. Foto: Especial

Comentó que se trabaja por tener una mejor infraestructura para todas y todos, “empezando por la dignificación de los espacios y la seguridad para los trabajadores”, además del equipamiento y cubrir las brechas del personal a fin de brindarles seguridad a los pacientes.

“Y desde luego, poderles dotar a todas y a todos los insumos, las herramientas, los medicamentos que requieren para poder llevar a cabo esa extraordinaria, noble y solidaria función que tomaron por camino de vida: la de atender a la gente en el estado más crítico, en la enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay miedo, cuando hay sufrimiento”, dijo.

Zoé Robledo señaló que se debe retomar la historia del IMSS-BIENESTAR, que nació como IMSS-COPLAMAR en 1979, y que “hoy tiene la experiencia suficiente para extender las alas del Seguro Social a aquellos que no tienen seguridad social”.

Indicó que este modelo ya está implementado en Guerrero, en el Hospital Rural “La Unión”, y en muchas Unidades Médicas Móviles, Unidades Médicas Rurales y brigadas, pero que se puede dar un paso más para cubrir esas necesidades que se tienen y están más presentes en los sistemas estatales de salud.

Añadió que el modelo IMSS-BIENESTAR, con enfoque preventivo, en Guerrero evitará que cualquier otra eventualidad, “dentro de muchos años, otra pandemia, no nos alcance con los perfiles epidemiológicos, con el número de diabéticos, obesos, hipertensos que tenemos en el país”, y para ello se cuenta con acciones como la medicina preventiva y el deporte.

Por su parte, la doctora Josefina Estrada Martínez, representante del IMSS en Guerrero, resaltó la grandeza y compromiso del personal, que ha quedado demostrado en la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Entre las acciones realizadas, Estrada Martínez destacó la dignificación de los espacios de los 5 Centros de Seguridad Social (CSS) en la entidad.

Indicó que la alberca olímpica “Clemente Mejía Ávila”, del Centro de Seguridad Social (CSS) Acapulco, este año fue restaurada y actualmente se invierten más de seis millones de pesos en la construcción de su techado a través de velarías, obra licitada a nivel nacional por el Instituto.

Resaltó la importancia de esta obra por la atención que se otorga a adultos mayores, personas en etapa de rehabilitación, embarazadas, niños y jóvenes de alto rendimiento, que acuden a recibir el servicio.

Asimismo, Estrada Martínez mencionó la implementación del Modelo de Supervisión, Evaluación y Acompañamiento en el Hospital Rural de la Unión IMSS-BIENESTAR, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 "Vicente Guerrero" y en los Hospitales de Zihuatanejo e Iguala; instalaciones médicas que fueron restauradas para la dignificación de espacios y atención de la población y el bienestar de los trabadores.

Se debe retomar la historia del IMSS-BIENESTAR. Foto: Especial.

En su oportunidad, el doctor Marcos Cantero Cortés, titular de la Unidad de Análisis Económico, en representación del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, resaltó el trabajo del IMSS para avanzar en conjunto con las instituciones del sector como un solo sistema en temas complejos, como la atención a la pandemia por COVID-19.

Aseguró que “hoy avanzamos hacia la transformación de todo el sector”, y para ello se continuará con la conciliación de la federalización del sistema de salud, “siempre de la mano de los amigos del IMSS. En Guerrero la transformación ya llegó y trabajaremos por la salud de los guerrerenses”.

Cantero Cortés felicitó a la maestra Josefina Estrada Martínez, a todo su equipo de trabajo y puso a disposición la unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud para contribuir al cumplimiento de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Durante este informe de actividades, asistieron el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor José Alfredo Romero Olea; el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Guerrero, Iván Hernández Díaz; la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta; el consejero titular por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Antonio Rojas Cerros; el consejero suplente por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Roberto Jacinto Ramírez; los representantes propietarios por la Confederación de Trabajadores de México, César Landín Pineda y Rafael Sánchez Leyva.

Además de integrantes del Cuerpo de Gobierno del Consejo Consultivo, directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), consejeros de la junta de gobierno, directores de las UMF y hospitales, representantes del personal de enfermaría del IMSS Ordinario e IMSS-BIENESTAR, y demás autoridades estatales.

