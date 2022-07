Entre cinco y 10 felinos rescatados del Black Jaguar-White Tiger podría albergar Zoológico de Morelia

El Parque Zoológico de Morelia "Benito Juárez" tiene la posibilidad de albergar a máximo 10 felinos rescatados del Santuario 'Black Jaguar - White Tiger', lugar en donde fueron asegurados cerca de 200 leones y tigres en condiciones deplorables.

El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, señaló que se acordó con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México el traslado a la capital del estado a un número aún indeterminado de animales rescatados del "holocausto felino" ubicado en Ciudad de México.

"Podemos albergar dependiendo, si eran grandes felinos alrededor de cinco o seis ejemplares, dependiendo del tamaño, pudieran ser seis, siete, ocho o diez; tenemos afortunadamente albergues para diferentes tamaños, si fueran grandes felinos tigres o leones yo creo que hasta cinco", informó Medina Ávila.

El director del Zoológico de Morelia recordó que los animales que habitaban el santuario se encontraron en inanición (Foto: Especial)

El director del Zoológico de Morelia recordó que los animales que habitaban el santuario se encontraron en inanición, al punto en el que, de 500 ejemplares que ahí convivían inicialmente, solo se encontraron 200, pues se mataban y devoraban entre ellos.

"Muchos de los animales por ese desnutrimiento de meses no se mantienen en pie, no los puedes, sacar no es fácil. Todas las especies están mal, porque no nada más eran leones, eran tigres, linces, jaguar, leopardos, había hasta burros, primates, coyotes. Era un centro de explotación animal, eso no era un santuario", compartió el encargado del parque zoológico.

En el transcurso de la siguiente semana un equipo de médicos zootecnistas del Zoológico de Morelia viajarán a la Ciudad de México para colaborar en las acciones de atención, rescate y reubicación de los felinos, y será hasta entonces cuando se defina el número de ejemplares que tendrán un nuevo hogar en Morelia.

