Después del 2012 iba a despedirme en el zócalo con un discurso y los conservadores habrían hecho fiesta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras la elección presidencial de 2012, escribió un discurso para renunciar a ser candidato a un puesto de elección popular en los siguientes años.

Durante la inauguración del Banco del Bienestar en el municipio chiapaneco de Ixtapa, el mandatario federal dijo que tenía pensado hacer público su discurso durante una reunión masiva en el zócalo capitalino.

"Pensé en renunciar, a seguir luchando, más que nada a ser candidato, iba yo a decir en el Zócalo después del 12 (el año 2012) que había yo hecho lo posible, que quería yo ser como el presidente Juárez, con el presidente Madero, como el presidente Cárdenas, pero que no había yo podido, o no había yo sabido hacerlo, porque no habíamos podido llegar, y que dejaba yo de ser candidato, que iba a luchar toda mi vida, pero ya no volvía a ser candidato. Les confieso que escribí el texto para que en el Zócalo, en una reunión me despidiera yo, porque me molestaba mucho eso de que luchaba el poder, por la ambición al poder, cuando siempre he luchado por ideales, por principios", afirmó.