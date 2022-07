Se vive en un gobierno de total indefensión, no se protegen las vidas, asegura sacerdote golpeado por sicario

El sacerdote Mateo Calvillo Paz, de la arquidiócesis de Morelia, Michoacán, fue golpeado el pasado 3 de julio mientras viajaba en su automóvil en el municipio de Queréndaro.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, comentó que su caso es uno más de violencia.

"Se me cerró en la carretera, se bajó decidido, dijo alguna cosa que no tenía que ver con nadie, era un tipo de 1.90 o dos metros, muy fornido y muy hábil para manejar los puños, en un momento me destrozó la cara, me dejó bañado de sangre", describió.