Claudia Sheinbaum: "Para rehabilitación de Línea A no se cerrará"

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que para los trabajos de mejoramiento de las vías de la Línea A del Metro -que va de Pantitlán a La Paz, y que se realizará con recursos federales- no se requerirá cerrar esta ruta.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina puntualizó que esperan la notificación para conocer cuándo les llegan los 5 mil millones de pesos para este proyecto, en el que se incluye la compra de 10 trenes.

“No, no habría necesidad y estamos esperando para ver si llegan los recursos, cuándo llegarían los recursos para poder hacer las licitaciones”, resaltó.

"“Hasta ahora no tenemos una información contraria" Foto: Archivo

Al cuestionarle si sería este año que inicien las obras, Sheinbaum Pardo dijo que “vamos a esperar, hasta ahora no hemos tenido notificación de cuándo llegarían los recursos”.

Recordó que aún no firma convenio para este proyecto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Hasta ahora no tenemos una información contraria (de que se vaya a cancelar), es un acuerdo que se hizo con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y aún no se firma el convenio, estamos esperando”, destacó.

En mayo pasado, la mandataria capitalina dijo que los recursos se utilizarán para realizar "inyección -de material- en distintas partes del suelo de Zaragoza para que, no siga la erosión", puesto que la zona tiene problemas importantes de hundimientos diferenciales.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum expresó que no entiende el porqué los partidos de oposición “tienen miedo” de que ella sea candidata a la presidencia de la República en 2024.

Asimismo, la mandataria capitalina sostuvo que no ha violado la ley electoral en ningún momento y sigue atendiendo las demandas de los capitalinos, principalmente, en materia de inseguridad.

“Pues no sé qué miedo tengan, la verdad, porque nosotros no hemos violado ninguna ley, entonces, no sé por qué tengan tanto temor”, señaló.