AMLO: "No vamos a permitir una dictadura; tenemos la conciencia tranquila"

Al concluir su gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él y su administración no permitirán que se instale una dictadura en el país, pues aseguró que se deben garantizar las libertades.

"Nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, en México no vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar por encima de todo, las libertades que todos puedan expresarse, y si tenemos nuestra conciencia tranquila no tenemos nada de qué preocuparnos, vamos a seguir gobernando en bien de México", enfatizó.

Tras dar el banderazo de salida a inicio de cuatro proyectos de obras públicas para Cancún, el mandatario respondió a un colectivo que se manifestó durante el evento para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

"Vamos a seguir buscando a personas desaparecidas, respetando los derechos humanos, no utilizando la fuerza y sin reprimir al pueblo, también tenemos que lograr la paz y tranquilidad, con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política. No les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven lo voy a seguir diciendo abrazos y no balazos", afirmó.