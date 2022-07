Mario Delgado define asambleas distritales como "una fiesta democrática de Morena”

Mario Delgado, líder nacional de Morena, calificó de histórica la jornada que inició este sábado con las asambleas distritales, para elegir a 3 mil congresistas en todo el país. “Tenemos una jornada histórica para nuestro movimiento, una fiesta democrática realmente en todo el país”, indicó.

Comentó que se instalaron todas las casillas en 20 estados donde se lleva a cabo la jornada, con tan sólo un incidente reportado en Tehuacán, Puebla, en donde se robaron el 10% de la documentación.

En respuesta a las acusaciones sobre preferencias para ciertos candidatos e irregularidades en el proceso, como lo denunció el senador Ricardo Monreal, Mario Delgado señaló que hay piso parejo, pero también criticó que haya personas que no quieran un partido organizado.

“Yo respeto su opinión. Éste es un esfuerzo conjunto de muchos militantes, de muchos liderazgos que queremos tener un partido más fuerte, organizado y unido. Para nosotros lo más importante es que no le falte pueblo organizado a este proceso de transformación entonces no nos vamos a entretener en la gente que no quiere, hay gente que quisiera que tuviéramos un partido desorganizado”

Mario Delgado celebra la jornada como "una fiesta democrática"

FOTO: Archivo

En torno a presuntas irregularidades comentó que ha solicitado a los militantes que estén atentos a cualquier situación y que denuncien porque no van a permitir malas prácticas. “Le hemos pedido a todos los militantes que estén vigilantes porque no vamos a permitir las prácticas de otros partidos, el acarreo, la compra de votos, la simulación, no lo podemos permitir en Morena. Tiene que ser una participación libre, democrática que la gente decida finalmente quienes van a ser los dirigentes”, expuso.

Sobre algunas denuncias de personajes como Gibrán Ramírez y otros que fueron excluidos del proceso interno, Delgado Carrillo indicó que son gente ha traicionado al Movimiento de la Cuarta Transformacion y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay gente que abiertamente está en contra del Movimiento, hay gente que está en contra del presidente de la República. Entonces me pregunto yo, ¿cómo desean ser dirigentes de Morena si no coinciden con el presidente, si se la pasan denostando a nuestro Movimiento?”

“Una cosa es la pluralidad, y otra cosa es la libertad también de expresión; eso se respeta, somos un partido plural, incluyente, y tenemos que respetar esa diversidad. Pero otra cosa es ya cuando actúan en contra de nuestro Movimiento. Eso no es pluralidad, eso es traición”, aseguró.

