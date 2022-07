Indignación en Tlaxcala: Alcalde despide del DIF a su esposa por arrojar agua con chile a una empleada

Esta semana trascendió la agresión perpetrada por María del Rocío Epazote Guzmán, funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, junto con dos cómplices más hacia una empleada del ayuntamiento por supuestos problemas personales, a quien le arrojó agua con chile y posteriormente le cortó el cabello.

En este contexto, el presidente municipal de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras, dio a conocer a través de un comunicado la destitución de su esposa como presidenta honorífica del DIF.

"Es mi deber informar que como responsable de la administración municipal, lamento y desapruebo la violencia generada" señaló el presidente municipal sobre los hechos que fueron difundidos en redes sociales.

Asimismo, informó que realizará cambios en el Sistema Municipal DIF, ya que la atención no debe desatenderse: "Comunico que la C. María del Rocío Epazote Guzmán, no continuará como Presidenta Honorífica en esta instancia, con la finalidad de atender las diferentes acciones jurídicas que puedan presentarse".

La mujer fue destituida de su cargo como presidenta del DIF. | FOTO: Facebook H. Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala

En este contexto, exhortó a las partes involucradas al diálogo para resolver sus diferencias y puntualizó: "Haciendo hincapié que como presidente, ciudadano y padre de familia, me siento apenado por los hechos".

Finalmente, el funcionario informó que las actividades de dicha dependencia se desarrollarán de manera normal e hizo el llamado a quienes integran la administración municipal, a redoblar esfuerzos por el bien de la población de San Pablo del Monte.

La agresión por parte de la funcionaria

Fue el pasado lunes 25 de julio, cerca de las 09:40 horas, cuando la funcionaria y dos mujeres ingresaron al lugar en donde se encontraba la víctima, inmediatamente al entrar, comenzó a ofenderla y le arrojó agua con chile, luego la intentó someter para cortarle el cabello.

El ataque indignó a la población. | FOTO: Especial

En las imágenes difundidas por el portal Puebla On Line se escucha a la mujer pedir ayuda, después de un corte en el video, se ve a ocho personas intentando sacar a la agresora, pidiéndole que se calme.

