Myrta fue atacada por su esposo, le arrojó solvente y le prendió fuego; tras dos meses de agonía perdió la vida

Este lunes se dio a conocer en redes sociales el fallecimiento de Myrta Ittzel, una madre de familia de 45 años de edad, quien murió dos meses después que su pareja le arrojó solvente y le prendió fuego, provocándole graves heridas de las cuales ya no se pudo recuperar.

Myrta, quien se dedicaba al comercio y era madre de dos hijas, permaneció internada durante dos meses en el hospital Rubén Leñero, de la Ciudad de México, luego de ser atacada por su pareja, Arturo Hernández, señalado por su hija como el presunto responsable del hecho, y quien hasta el momento se encuentra en paradero desconocido.

De acuerdo con Yéssica, una de las hija de Myrta, tuvieron que pasar algunos años para que se pudiera dar cuenta que su madre era víctima de maltrato y violencia por parte de su pareja; ambos mantenían una relación desde hacía aproximadamente tres años y medio, y vivían en unión libre en la alcaldía Xochimilco.

Hija de Myrta clama justicia por la muerte de su mamá

Yéssica aseguró en una entrevista difundida en redes sociales que su madre nunca llegó a comentarles nada respecto al a violencia y maltratos que sufría para no preocuparlas, sin embargo, pudo darse cuenta de las agresiones del hombre hacia su mamá luego de la muerte de su hermana menor, Alexa, cinco meses atrás.

Fue el momento cuando su mamá y su pareja se fueron a vivir con ella para acompañarla: "Ahí comencé a ver la conducta de este tipo hacia mi mamá, siempre estaba a la defensiva con ella, la atacaba verbalmente frente a nosotros. No la atacó físicamente pero mi mamá si me lo llegó a contar que era agresivo con ella," declaró la joven al programa "C4 Alerta".

Sin embargo, en una ocasión en que su madre llegó a casa con golpes en el cuerpo, fue cuando Yéssica pudo constatar estas agresiones y aprovechó para correrlo. Pero esto no impidió que el hombre volviera a ejercer violencia contra su pareja, ya que el pasado 4 de mayo Arturo Hernández atacó salvajemente a Myrta; le roció combustible y le prendió fuego.

"Sabemos que le vertió solvente, que la prendió, esto nos lo cuenta mi mamá (desde el hospital), pero cada vez que nos lo contaba entraba en crisis y nunca pudo terminar de principio a fin. Por lo que cómo fue y cómo terminó, no lo sabemos," explicó Yéssica; "ella ya estando en el hospital pudo decir todo lo que sufría por parte de este tipo".

Myrta, quien estuvo internada casi dos meses en el hospital Rubén Leñero, no pudo recuperarse de sus heridas y murió. Su pareja permanece en paradero desconocido y hasta el día de hoy su hija aún desconoce cuáles fueron las razones que motivaron el brutal ataque contra su madre: "No sabemos por qué, no tenemos conocimiento del por qué se lo hizo", concluyó Yéssica.

