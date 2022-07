Reabren zona arqueológica en Yucatán; el cenote Xlacah seguirá cerrado por contaminación

Aunque la zona arqueológica de Dzibilchaltún volvió a abrir sus puertas al público luego de cinco meses de protestas de ejidatarios, su cenote llamado Xlacah permanecerá cerrado porque representa un riesgo para la salud de los turistas, ya que está contaminado y tiene presencia de heces fecales.

Así lo dio a conocer el director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán, Arturo Chab Cárdenas, quien dijo que han establecido comunicación con las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para indicarles que dicho cuerpo de agua no se encuentra en condiciones óptimas para recibir visitantes.

“Tiene problemas sanitarios y no es idóneo para que la gente se sumerja, es más, no estamos considerando su apertura más adelante. Está contaminado, no hay forma de abrirlo”, sostuvo.