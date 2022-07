Normalistas se movilizan en la Morelia-Pátzcuaro; agreden con piedras a automovilistas

Automovilistas que este domingo circulaban por la carretera Morelia, Pátzcuaro, denunciaron que presuntos estudiantes normalistas agredieron con piedras y palos a los vehículos que transitaban por esa vía.

Videos en redes sociales confirman que esta tarde, un grupo de jóvenes encapuchados bloquearon la carretera que comunica a la capital del estado con la autopista Siglo XXI, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

En audios con alertas compartidas en grupos de WhatsApp, conductores llamaron a la ciudadanía a evitar circular por dicha carretera, donde los manifestantes realizaban actos vandálicos.

"No se arrimen aquí a 'Tiri' porque no están preguntando nada, como van, están llegando y descalabrando, están aventando las pedradonas al carro, yo ya voy todo quebrado, a mí ya me quebraron todos los vidrios", afirmó un automovilista.