Teletón y su largo camino para visibilizar la discapacidad en México en voz de su fundador Fernando Landeros

Fernando Landeros Verdugo, fundador y presidente de la Fundación Teletón, fue el invitado de esta semana en El Dedo en la Llaga, programa que conduce Adriana Delgado.

El también presidente de la Fundación Freedom aseguró que su camino en el tema de buscar ayudar a los demás comenzó gracias al ejemplo de sus padres. Por una parte su progenitor le enseñó el camino del esfuerzo al lograr su sueño de convertirse en gobernador de Aguascalientes, mientras que su mamá le mostró el altruismo, ya que se dedicaba a la atención de personas con enfermedades mentales.

A esto agregó un encuentro que tuvo con la madre Teresa de Calcuta en Acapulco y diversas experiencias que lo llevaron a entender y conocer el dolor que sufría la gente en el país.

"Me siento muy orgulloso de las decisiones que he tomado porque me hace muy feliz, no me siento El Pípila cargando una piedra ni traigo cara de, cómo decía un maestro ¿no?, de verdugo retirado, de mártir. No, al contrario, me hace inmensamente feliz".