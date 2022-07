Joven alerta a mujeres por hombre sospechoso en parque de Mazatlán; lo escuchó decir “ya la tengo en la mira”

En México, miles de mujeres se han visto afectadas por la inseguridad que perciben en determinados lugares y viajar solas se ha convertido en una situación de riesgo para muchas de ellas.

En este contexto, una joven alertó a través de Twitter sobre un hombre que le pareció sospechoso cuando pasaba por el Parque lineal, en Mazatlán.

De acuerdo con la joven, el sujeto estaba observando y al verla sola, se cruzó hacia en donde estaba ella, cuando se encontraba detrás sólo lo escuchó decir "Ya la tengo en la mira, ahora que vengas te la llevo". El hombre, quien vestía pantalones color negro, una playera café y una gorra, ya se encontraba a tres metros de la joven, lo que le causó una sensación de miedo.

Asimismo, la usuaria de Twitter señaló que el sujeto hablaba mediante un radio que colocó por debajo de su playera: "se me quedó viendo y pues del susto no supe que hacer y seguí caminando, seguía caminando detrás de mi y me detuve y vi que venía una señora, le platiqué y en cuanto me vio con la señora se volvió a cruzar".

Posteriormente, la joven narró que el sujeto las seguía observando mientras caminaba en sentido contrario, sin embargo, la señora se ofreció a acompañarla hasta donde estaba su mamá, quien se encontraba en el mismo parque, pero ya juntas, perdieron de vista al hombre.

Finalmente, cuando ya iba a bordo de su vehículo, la joven alcanzó a ver que el hombre seguía agachado, fue entonces cuando logró tomarle las fotografías que compartió a través de su cuenta de Twitter.

"La neta no sé si era un secuestrador de trata de blancas o un simple puntero pero de todas maneras tengan sus precauciones y no anden solas!!!" advirtió la joven.

Otra usuaria compartió su experiencia con el mismo sujeto, desconoce si su intención era asaltarla, pero comenzó a jalarla un domingo alrededor de las 7:00 de la mañana mientras le decía "ya valiste v*rga morra".

