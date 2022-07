Alejandro Moreno promovió un amparo contra una alerta migratoria

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, promovió un amparo contra la alerta migratoria por la que, asegura, fue retenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa aún no admite la demanda porque previno a la defensa de Moreno y dio cinco días para que presente aclaraciones.

Pidió además, al Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades, que en 24 horas envíen copia certificada de la alerta migratoria.

El político acusó su retención por más de una hora cuando llegó de Europa al aeropuerto de la capital mexicana.

“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!", indicó en Twitter.