Papá de Debanhi Escobar revela que recibió propuestas para hacer documental del caso | VIDEO

El caso de Debanhi Escobar vuelve a ser la portada de los periódicos debido a que se dio a conocer que la muerte de la joven fue debido a "asfixia por sofocación" en un periodo de tres a cinco días antes de que hallaran su cadáver, refutando la primera versión que dieron las autoridades. Después de las inconsistencias del caso, el papá de la víctima, Mario Escobar ha recibido propuestas para hacer un documental del feminicidio.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el papá de la víctima fue cuestionado sobre los rumores de que la plataforma digital de Netflix ya buscó a la familia para documentar el caso de su hija, quien desapareció la madrugada del 9 de abril del 2022, y después fue encontrada muerta el 21 de ese mismo mes en el motel Nueva Castilla.

Mario Escobar reveló que ha recibido algunas propuestas de productores, sin embargo, por el momento no está interesado, pues el caso aún está abierto. Destacó que tendría que valorarlo junto a su esposa, pero que ahora se encuentra enfocado en el litigio y el proceso legal.

"Nos han preguntado muchas fuentes. No tenemos nada, no hemos dado autorización de nada, porque estamos en los litigios, hay que recordar que los litigios no terminan, que los procesos son largos. Esa producción que tú nos comentas, no han hecho algunas prácticas, pero no hay ninguna propuesta formal, hasta ahorita estamos más metidos a lo que es el litigio", señaló.

Debanhi Escobar reharán el caso

Mario Escobar indicó que después de refutar la primera versión de las autoridades buscarán rehacer el caso, pues quiere conocer qué fue lo que pasó después de la última vez que fue vista su hija, cuando ingresó al hotel. También, se volverá hacer la carpeta de investigación, por lo que sus amigas, con las que acudió a la fiesta, tendrán que regresar a declarar, ya que están haciendo desde cero el caso.

Además de buscar a los presuntos responsables, el papá de Debani aclaró que hubo negligencias por parte de las autoridades que comenzaron con la investigación del caso, por lo que también tendrán que enfrentar las consecuencias.

SIGUE LEYENDO:

Los cabos sueltos del Caso Debanhi Escobar: La fiesta, el hotel y su muerte al menos 8 días después de estar desaparecida