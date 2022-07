Mario Alexander Risso: Localizan sin vida en Guanajuato al excanterano de Pachuca tras dos meses desaparecido

Mario Alexander Risso Castañeda, un joven futbolista de 18 años que estaba desaparecido desde el pasado 16 de mayo en León, Guanajuato, fue localizado sin vida este fin de semana.

Su madre, Luz María Castañeda Romero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales sin dar detalles; solamente declaró que espera pronto tener el cuerpo de su hijo para darle sepultura.

“Te encontré y no de la manera que me esperaba, te arrebataron la vida, tus sueños, nuestras metas, estás y estarás siempre conmigo. No tengo palabras para expresar exactamente lo que siento, solo le pido a Dios que te guarde y te reciba con los brazos abiertos mi chaparro”