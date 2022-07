"No ofendan": Cuitláhuac García pide a Movimiento Ciudadano no ser comparado con Javier Duarte

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez pidió al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, no ofenderlo ni compararlo con Javier Duarte, el presunto endeudamiento de la entidad.

“No ofendan, eso de compararme con Duarte, pues yo no me llevo así, respeto”, dijo.

El líder de Movimiento Ciudadano lo acusó de generar una deuda en su administración de 47 mil millones de pesos, monto que deberá cubrirse en un plazo hasta el año 2040.

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal detalló que la oposición pretende inculparlo de la deuda que le heredaron las administraciones pasadas.

García Jiménez enfatizó al líder partidista que en sexenios anteriores Movimiento Ciudadano avaló acciones para el endeudamiento de Veracruz.

Sergio Gil Rullán acusó al gobernador de Veracruz. Foto: Especial.

También mencionó que evitará caer en controversias con los representantes de dicho partido político, cuyo líder nacional Dante Delgado Rannauro no cuestionó dicho endeudamiento y recientemente anunció la conformación del “Movimiento por la justicia” con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es exactamente el monto que ya se tenía y se reestructuró y tiene que pasar por el Congreso para tener intereses más bajos como la negociaron los antecesores cuando ellos (MC) guardaban silencio y eran cómplices, pero no me voy a subir al ring, yo solamente pido que no se manchen, que no hagan esas comparaciones”.