Fonatur inicia desmonte de selva en Puerto Morelos por Tren Maya 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició los trabajos de desmonte de selva para el Tramo 5 norte del Tren Maya en Puerto Morelos.

Ambientalistas advirtieron sobre la presencia de máquinas en el kilómetro cinco de la Ruta de los Cenotes, misma distancia de la carretera a la que se encuentra el predio impactado entre el municipio de Solidaridad y Tulum.

En el lugar se confirmó la presencia de una excavadora, que por las marcas en la vía, cruzaron de un lado al otro de la carretera para continuar con el desmonte.

También se corroboró la presencia de múltiples trabajadores, quienes confirmaron que el desmonte corresponde a las obras del Tren Maya, que aún no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Tramo 5 Norte.

Sin embargo, al notar la presencia de reporteros, un encargado de obra exigió borrar los videos y fotografías sobre la actividad en el área, argumentando ser propietario de la maquinaria.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya: INAH salva más de 515 mil bienes arqueológicos, entre ellos una osamenta de mujer con piedras preciosas

José Urbina Bravo, integrante de Selvame del Tren y uno de los promoventes del amparo para el Tramo 5 Sur, opinó que este tipo de acciones demuestran que el gobierno federal no respeta las leyes del Estado Mexicano, que marcan que las obras de este tipo necesitan ser aprobadas primero por las autoridades ambientales a través de una MIA.

Debido a esto, se encuentran recopilando la información documental para ejercer acciones legales por la tala ilegal de la selva media.

El entrevistado recordó que ayer (13 de julio) se documentó el reinicio de las obras en el municipio de Tulum, tramo que se encuentra bajo el efecto del amparo promovido por un grupo de buzos.

La actividad fue registrada por otros ambientalistas, quienes fueron desalojados del lugar por documentar los hechos, que también serán notificados al juzgado.

"Aquí no hay ningún respeto por lo que dictó el juez. Me parece tremendamente grave, incluso para quienes están a favor del Tren en la selva, debería preocuparle muchísimo de que el gobierno federal no respete la ley", dijo.