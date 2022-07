"¡Aguanta!": difunden video de guardias de la UNAM golpeando a jóvenes en CU

En redes sociales se difundió un video en el que se ve cómo un guardia de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) golpeó a un alumno que estaba cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en Ciudad Universitaria, luego de pedirle violentamente que se marchara del sitio.

La víctima estaba con sus amigos andando en patineta cuando vigilantes se les acercaron para ordenarles que se marcharan, al cuestionarlos se pusieron violentos y ocurrió el ataque físico que dejó a un chico en el suelo. Parte de los hechos quedaron grabados y el clip se subió a redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

En redes lamentan el actuar de los guardias

En las imágenes se aprecia que algunos de los elementos de vigilancia iban uniformados, pero el que pegó al estudiante no. Incluso se escucha cómo trataron de justificar el uso excesivo de la fuerza: “Pues es que le están hablando y no quiere entender…es que no entiende. Por más que se le está diciendo”.

También se puede observar cómo el afectado afirmó que le "estaba hablando bien". Los otros jóvenes insistieron en que “esas no son maneras”, no obstante, sólo fueron empujados por otros elementos para que fueran del sitio, lo cual finalmente ocurrió. Cuando estaban dejando la zona uno de ellos afirmó que ojalá el video lo vieran sus superiores, a lo que el victimario contestó que no le importaba.

Por el momento la Máxima Casa de Estudios no se ha pronunciado sobre los agresores viajaban en un auto del cuerpo de seguridad universitaria, con las placas Z13-BCS. Los usuarios de redes opinaron que esos “uniformados” están para brindar seguridad a la comunidad estudiantil, no para soltar puñetazos y afirmaron que ojalá las autoridades capitalinas y escolares tomen cartas en el asunto.

