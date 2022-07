Hoy no circula 14 de julio: ¿Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex?

Para este jueves 14 de julio, el programa Hoy No Circula, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará sin variantes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula abarca desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Los vehículos de emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres quedan exentos de este ordenamiento.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 14 de julio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 14 de julio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Fotocívicas CDMX: ¿En qué consisten y cómo saber si tienes una?

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad (Semovi), “las Fotocívicas son un programa del Gobierno de la Ciudad que reemplaza el sistema anterior de fotomultas. Entró en vigor el 22 de abril del 2019 y su objetivo es generar cambios en el comportamiento de quienes conducen por la Ciudad”.

Todo lo que debes hacer para consultar si no tienes una sanción derivada de las Fotocívicas, es ingresar a https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/. Una vez ahí debes de iniciar sesión con tu Llave CDMX, ya adentro del sistema, solo basta con escribir el número de placa y ahí se desplegará en la pantalla el resultado.

