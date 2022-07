Nayarit expulsará a dependencias de Jalisco que operan en la entidad

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que iniciará la recuperación de soberanía y territorio local, al buscar que se retiren dependencias del gobierno de Jalisco, que ejercen funciones en esta entidad.

Denunció que dentro del territorio nayarita existen operando, por ejemplo, casetas fitozoosanitarias del estado de Jalisco, afectando cuestiones locales.

"Nayarit castrado sin poderse defender, tener dentro del territorio de Nayarit casetas fitozoosanitarias de Jalisco (...) pero no es posible que en Nayarit existan, oiga lo bien, instituciones públicas de Jalisco haciendo funciones en Nayarit, pues en qué situación quedamos. Son verdaderamente vergonzosas, de la debilidad no de un gobierno, de una sociedad y de los nayaritas, y no somos débiles, que entiendan bien las autoridades, no la población, qué no abusen", dijo el gobernador nayarita.