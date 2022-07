Biden está de acuerdo con AMLO, pero le pide paciencia para atender sus propuestas

WASHINGTON.- Al terminar de escuchar las cinco propuestas en materia migratoria, economía y en energéticos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le presentó este martes, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le contestó que están de acuerdo con las mismas en su mayoría, aunque mantienen algunas diferencias, pero a la par también le pidió tener “paciencia”.

Reunidos en la Sala Oval, el presidente López Obrador le pidió a su homólogo un plan “atrevido” contra la crisis migratoria, como una reforma interna y revivir el Programa Bracero, que operó entre los años 40 y 60 del siglo pasado en Estados Unidos.

Al contestar, Biden reconoció que está de acuerdo con las propuesta de México, pero tendrán que trabajar sobre algunos detalles que tal vez no estemos de acuerdo, pero vamos a tener que trabajarlos”.



Resaltó que todas las economías de migrantes del mundo la de Estados Unidos es la que está creciendo más rápido, y desde que asumió como presidente se han generado en su país más puestos de trabajo que lo que ha generado cualquier otro gobierno, alrededor de 8.5 millones de nuevos puestos de trabajo. Además, los sueldos han aumentado en un 5 por ciento, pese a la inflación causada por la invasión de Rusia a Ucrania.

“No quiere decir que no tengamos problemas, porque sí los tenemos y nosotros, yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos”, comentó.

Sin embargo, Biden difirió de AMLO, pues el mandatario mexicano externó su preocupación de que China se está convirtiendo en “la fábrica del mundo”, pues las regiones no están produciendo bienes para su autoabasto.

“En realidad el tema de China de ser la fábrica del mundo no es así, digamos, nosotros producimos más productos agrícolas, no quiero sugerir que no hay problemas, porque los hay, deben tener paciencia”, señaló.