Morena llama a oposición a no paralizar el poder legislativo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila lanzó un llamado al PRI, PAN y PRD a no paralizar el proceso legislativo del Congreso de la Unión, con el fin de que no se afecte la vida institucional.

En un mensaje dirigido a los líderes de la oposición, el legislador zacatecano pidió reconsideren la moratoria legislativa a la que han convocado.

"Quiero expresar que en el Senado de la República ha habido un ambiente de armonía y de conciliación, que hemos dialogado para acercar posiciones y hemos logrado que no se interrumpan los procesos legislativos que consideramos, perjudicaría al funcionamiento institucional del país", enfatizó.

Aunque aclaró que no van a cuestionar las estrategias o tácticas postelectorales de los institutos políticos electorales, sí convocó a procurar la vida institucional del Congreso, es decir, que no se paralicen las labores de este Poder de la Unión, que es indispensable para la vida de la República.

"Simple y sencillamente se inscribe en una estrategia" Foto: Cuartoscuro

"Por mi parte, estoy en el interés de dialogar, de sostener una reunión con todos los coordinadores y las coordinadoras de los grupos parlamentarios en el Senado, para tomar una decisión al respecto y que la prudencia y la serenidad sean los que priven en los próximos días", ahondó.

Necesitamos, dijo, que la productividad legislativa no se paralice, por lo que el paro constitucional anunciado por la coalición Va por México, "simple y sencillamente se inscribe en una estrategia y en una táctica de ellos que respetamos; pero que les pedimos, no se afecte el funcionamiento de las Cámaras legislativas".

"No se puede paralizar a un Poder de la Unión, no es correcto, y por eso hago un llamado prudente, con honestidad, a que esto no se presente y no interrumpa el trabajo legislativo", reiteró.

