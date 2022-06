Analizan que recorte sea general en el IECM y no solo en cinco áreas

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán refirió que el análisis para eliminación de las 100 plazas laborales, que contempla la reforma electoral aprobada por el Congreso capitalino, será sobre toda la estructura general y no se limitará únicamente a las cinco unidades administrativas que se fusionarán.

“Vamos a ser una revisión de toda la institución. De alguna manera el Congreso capitalino se adelantó a hacer esta determinación, que nosotros realizaríamos en el segundo semestre de este año, pues previamente teníamos el proceso de Presupuesto Participativo”, refirió.

En entrevista al presentar una estadística sobre el proceso electoral del 2021 en el salón Venustiano Carranza, del Complejo Cultural Los Pinos, a la funcionaria electoral informó que, la próxima semana, conformarán un Comité Técnico Especializado, para realizar un análisis de fondo sobre cómo se perfila la reestructuración del órgano electoral.

Incluso, explicó que se prevé buscar a especialistas en materia de organización y reingeniería de procesos administrativos, para que apoyen en esta tarea.

“Vamos a estar atendiendo todas las opiniones de los consejeros electorales y, por supuesto, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas, no olvidemos que estos son quienes están a cargo de las funciones sustantivas del IECM”, destacó.

Lo que menos buscan es generar desequilibrios en las áreas existentes Foto: Especial

Quienes difirieron con estas ideas fueron las consejeras electorales, Carolina Del Ángel y Erika Estrada, al coincidir que el recorte no se puede ampliar a todas las áreas del IECM, sin primero contar con un análisis profundo sobre “cómo quedamos después del proceso electoral, pues reducirlo a un tema numérico o económico es equivocado”.

Asimismo, dijeron que aún no se aprueba si la reestructuración la harían acompañados de expertos porque “dinero no tenemos y nadie lo va a hacer gratis”.

“Es algo que se está valorando en función de lo óptimo del IECM, no estamos ciertos que vámonos a acompañarnos con alguien o no sobre todo por un tema económico, pero como instituto tenemos la capacidad de hacerlo solitos sin problemas”, explicaron.

Puntualizaron que el tema de la austeridad y presupuesto “vende, pero en realidad hace es ahorcar a las instituciones”, y dijeron que “deben ser responsables, pues estos cambios son transversales”.

“Yo no me atrevo a hablar hoy de cantidades, de si es en todos lados, si es en las cinco unidades, si solo en tres, si en esas cinco no, pero en las otras sí; hoy no tenemos los elementos para tener esa claridad”, aclararon.

Finalmente destacaron que lo que menos buscan es generar desequilibrios en las áreas existentes, por ello “es una cirugía muy cuidadosa, con detalle de qué está haciendo cada persona y por qué, así como los recursos”.

dhfm

Seguir leyendo:

IECM presenta análisis sobre el proceso electoral 2021

Reconocen diputados del PRI labor del INE en elecciones pese a "campañas de odio"

INE califica de “riesgo alto” la situación presupuestal del IECM