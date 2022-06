En Nuevo León, avanzan obras en presa Libertad; esperan tenerla lista antes de diciembre de 2023

La construcción de la presa Libertad, que permitirá abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey, tiene un avance de 36 por ciento. La meta es comenzar a captar agua antes de diciembre de 2023.

"La cortina estará lista desde el verano, con todo el ánimo de empezar a captar agua de lluvia", aseguró Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien destacó que la obra contribuirá a resolver la crisis del agua que enfrenta la entidad.

"Esa la única crisis que no depende del gobierno. En todas las demás, pues inviertes en camiones, en puentes, pero en la del agua necesitas realmente de la naturaleza. No ha llovido en cuatro años. Pero estamos haciendo todo para que este año, llueva o no, o llueva poco, podamos garantizar el vital líquido", puntualizó.

En entrevista con Salvador García Soto, para Heraldo Media Group, anunció que Nuevo León tendrá su propio avión para bombardear nubes y estimular la lluvia.

Detalló que ya lo equiparon y que entre miércoles o el jueves empezaría a operar, sólo esperaban mayor concentración de nubes.

Además de la presa Libertad, está el proyecto de El Cuchillo II, como parte del Plan Maestro de Agua.

"La buena noticia es que esto es temporal. Ya vienen grandes proyectos. Vamos a hacer pozos someros, pozo profundos, vamos a terminar la mesa Libertad, que el Bronco dejó en 20 por ciento", destacó.

En un recorrido en la zona en la que se levanta la cortina que contendrá 300 millones de metros cúbicos de agua, cuando alcance su máxima capacidad, se observan los trabajos producto de la labor de ingenieros, geólogos, ambientalistas, entre otros. El muro de dos kilómetros de largo se elabora con Concreto Compuesto con Rodillo, indicó Ramón Guerra, uno de los responsables de los trabajos.

La crisis de agua de Monterrey se agudizó en marzo, cuando comenzaron los cortes de agua, producto de la sequía. De acuerdo con Francisco Camarena, gerente de Proyectos Especiales de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se realiza un rediseño de la presa para reducir seis meses de tiempo y hasta 500 millones de pesos, de los seis mil millones del proyecto integral, que incluye la presa y la reubicación de líneas de transmisión eléctrico en la zona.

