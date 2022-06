FXM denunció días antes de la jornada electoral en Quintana Roo inequidad e imparcialidad en la contienda

Dos días antes de que se llevara a cabo el día de la jornada electoral, el partido político Fuerza por México Quintana Roo, presentó una demanda ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la que señaló que el Instituto Electoral de ese Estado fue imparcial por no permitirle acceder a los recursos públicos que le correspondían.

A este medio de comunicación llegó copia de la impugnación presentada en el sentido de que fue precisamente el líder nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, quien dio instrucciones de presentar la demanda al ver que el Instituto Electoral no había aprobado el nombramiento del nuevo Secretario de Finanzas del partido, esto ante la renuncia presentada en el inicio de la campaña por parte de Óscar Rebora, quien tiene el cargo de regidor en Benito Juárez por el partido Fuerza por México Quintana Roo, ya que este partido en sus estatutos señala claramente, que no se puede tener un cargo público y un cargo partidista.

Fuerza por México presentó una demanda ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Foto: Especial)

En la denuncia presentada por este partido se puede ver que acusan a esa autoridad que violó el Derecho y la Constitución, pues con su falta de autorización no se permitió el uso de las prerrogativas y recursos para campaña lo cual originó a que no se pudiera pagar la estructura electoral que tendría que haber participado el día de la elección como representantes generales y representantes de casilla dejándolo en desventaja. Cabe destacar que desde el nacimiento del partido local desde el año 2021, el partido no ha dispuesto de un solo peso, según información recabada a través del IEQROO.

Fuerza por Mexico sostiene, además, que esa actitud genera inequidad entre todos los participantes e incluso pudo afectar a la coalición que formaba parte y que entre sus integrantes se encuentra MORENA.

De esta forma, plantea que hubo una acción de parte del IEQROO para no permitirle participar en igualdad de circunstancias, lo que de confirmarse podría evidenciar una acción de ese órgano en contra de quienes se han pronunciado como aliados del Presidente López Obrador.

Sigue leyendo:

¿Cómo le fue en las elecciones a Laura Lynn Fernández Piña en Quintana Roo?

¿Cómo le fue en las elecciones a Leslie Hendricks en Quintana Roo?

¿Cómo le fue en las elecciones a José Luis Pech Várguez en Quintana Roo?