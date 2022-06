Aprueban castigar con cárcel la violencia vicaria en Yucatán

De manera unánime, el Congreso del Estado aprobó que se tipifique la violencia vicaria como delito en Yucatán, por lo que la personas que utilicen a las hijas, los hijos y familiares para lastimar a las mujeres, serán castigados hasta con ocho años de cárcel.



La diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, impulsora de esta iniciativa, destacó la lucha y el dolor de las mujeres que dieron testimonio de la urgente necesidad que tiene la entidad para sancionar este ilícito.



“El dictamen lleva en sus páginas toda la lucha que han emprendido, sus hijas e hijos sabrán que sus madres son mujeres valientes que nunca se dieron por vencidas”, sostuvo desde la Tribuna del Pleno.



La legisladora declaró que el Congreso está tomando el reto de contribuir a equilibrar la balanza y que cuando se trata de aportar propuestas para eliminar la violencia, hay voluntad sin tomar decisiones pensando en política.

Las y los diputados aprobaron el dictamen que establece en el Códigos Penal que comete violencia vicaria aquel cónyuge, excónyuge, concubinario o pareja que por medio de cualquier acto u omisión utilice a las hijas o los hijos, familiares, personas adultas, con discapacidad, en situación de dependencia, mascotas o bienes de la víctima, para causarle a ésta algún tipo de daño, generando una consecuente afectación psicoemocional e incluso física a quienes fungieron como medio.

El Congreso está tomando el reto de contribuir a equilibrar la balanza. Foto: Especial

En la sesión, la panista Carmen González Martín, presentó una propuesta para que diversas instituciones inicien acciones de búsqueda y compartir información relevante para dar con el paradero de las niñas y los niños sustraídos de sus madres.

“Sin temor a equivocarme, las horas más difíciles de una mujer es no saber el paradero de nuestros hijos, porque aún con el conocimiento de con quién están, no saben dónde están y cómo están”, dijo.

Al aprobarse el dictamen, las integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Yucatán, se abrazaron y lloraron, mientras exhibían cartulinas con los datos de sus hijos que fueron sustraídos por sus exparejas, a quienes no ven desde hace meses o años.



“Esto es un punto de confianza para que otras mamás no se queden calladas y luchen, porque ahora Yucatán va a llegar a otras mujeres para que ya no tengan miedo y se pueda castigar a los agresores”, recalcó Shirley Barraza, presidenta de dicha asociación.



De igual manera, la doctora Gina Villagómez Valdez, del Frente por los Derechos de las Mujeres, enfatizó que la violencia vicaria fue invisibilizada durante años, a pesar de que es sumamente extrema e incluso es la previa al feminicidio, por lo que ahora, con esta ley, los juzgadores tendrán que hacer su trabajo para que las víctimas recuperen a sus hijos.

alg

Sigue leyendo

Entra en vigor Ley de Publicidad Exterior; anuncios se debe retirar en un año

Gobierno de Morelos se pone a disposición para atender a los afectados por la caída del puente

Modifican horarios educativos por falta de agua en Nuevo León