Quinta ola de COVID-19 en México: Prevén más picos de contagios

En sólo cuatro días, la quinta ola de COVID-19 superó los picos de contagios de la primera y segunda olas, por lo que especialistas en salud pública prevén que esta sea la segunda más agresiva, únicamente detrás de la cuarta.

Estiman que más de la mitad de la población se infecte de cualquiera de las variantes de Ómicron.

El aumento más reciente de casos se dio este miércoles, cuando en sólo 24 horas el país reportó 23 mil 148 nuevos contagios, 10 por ciento más que el pico de la segunda, que fue de 21 mil 43.

Previamente, la quinta ola del virus ya había superado el primer pico de la pandemia, sólo cuatro días antes de rebasar el segundo.

Fue el domingo 26 de junio cuando, tras registrar 17 mil 432 nuevos contagios en un día, que la tendencia aventajó al punto más alto de la primera ola, que fue de nueve mil 133 nuevos casos.

Andreu Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, indicó que los momentos de menor velocidad de contagio de esta quinta ola se asemejan a los de mayor velocidad de la primera y tercera olas, por lo que aún se esperan nuevos picos donde se podría rebasar el punto más alto de la tercera.

“Al ritmo al que vamos, la quinta ola va a tener un pico máximo de entre 45 mil y 62 mil casos en un día. Al menos la mitad de la población se va a contagiar en esta ola y el riesgo está en que muchos son asintomáticos que no se aíslan y no son detectados por la Secretaría de Salud”, reveló Comas, y dijo que dicha situación no augura un alza en hospitalizaciones y fallecimientos.