Malabaristas de CDMX llegan a Tijuana para dar vida en las calles 

Un grupo de malabaristas de la Ciudad de México llegó a Tijuana para impulsar la actividad circense en las calles de la ciudad fronteriza acompañados de talentos locales, quienes además crearon el colectivo "Tijuana Circus", el cual está enfocado en brindar espacios culturales en eventos sociales.

Ana Karen Tirado Ramírez, una joven malabarista, dijo en entrevista que ha sido difícil darse a conocer en la región debido a la falta de permisos para operar en los cruceros o espacios de recreación.

"Tenemos muchas limitantes a veces los espacios hay que pedirlos, la policía no nos deja trabajar o son muchos factores que influyen muchas veces en el desarrollo pero nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera", expresó Tirado.

Malabaristas de Tijuana Circus. Foto: Especial

Los malabaristas buscan la aceptación de la sociedad, de cambiar la negatividad que reciben en los cruceros por tratarse de una actividad callejera pues aseguran que es arte y su forma de subsistir.

"Es un poco difícil porque está uno trabajando y también está uno cuidándose de que no te lleven porque a veces nos llevan presos a la delegación o nos quitan el dinero", lamentó la joven.

Alan Antonio López, integrante de "Tijuana Circus", señaló que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se saturaron los cruceros debido a que más comerciantes y personas salieron a trabajar a las calles de la Ciudad de México, por ello, optaron por salir de su lugar de origen y ahora aseguran que permanecerán en Tijuana.

"Que nos apoyen con una sonrisa no simplemente con una moneda, que disfruten el espectáculo que hacen los compañeros porque es un esfuerzo que hacen todos los días, por entrenar, por dar un espectáculo cada vez mejor para ustedes, no porque no nos vean en una carpa de circo denigran nuestro trabajo", manifestó Tirado.