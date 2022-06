Cámara tendrá que cumplir resolución de la SCJN y fundamentar recortes: INE

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna tiene que cumplir la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al recorte presupuestal que sufrió el Instituto Nacional Electoral, indicó su titular, Lorenzo Córdova.

Tras señalar que se sienta un gran precedente, Córdova Vianello indicó que no le hará el caldo gordo a las declaraciones del diputado federal de que no habrá más recursos, porque lo que tiene que hacer es subsanar la inconstitucionalidad en la que incurrieron.

“Bueno, no son declaraciones del tuit del señor Sergio Gutiérrez, pues yo no tengo nada qué responder al señor Sergio Gutiérrez, él es el que tiene ahora que cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, subsanar la inconstitucionalidad de la decisión de la mayoría, y pues hacer lo que no hicieron: justificar sus decisiones. Por lo demás, entiendo que existen otras intenciones, pero aquí no discutimos para hacerle el caldo político a nadie”, contestó.

Expuso que, dentro de las prioridades del INE en el 2023, están seguir brindando sin ninguna merma todos los servicios a la ciudadanía como la expedición de las credenciales; una campaña anual intensa para maximizar el alcance y la calidad del padrón electoral y el inicio del proceso electoral presidencial del 2024 que podría ser el más grande de la historia.

Sergio Gutiérrez Luna declaró que la Cámara de Diputados no entregará más recursos al INE. Foto: Cuartoscuro

“Y, por supuesto, se establecerán todos los requisitos presupuestales necesarios para que el septiembre pueda arrancar por parte del Instituto Nacional Electoral, una vez más, estoy seguro, una impecable organización del que va a ser, el que está llamado a ser el proceso electoral más grande de nuestra historia, el de 2024”, afirmó.

Entre otras cosas, se destinarán los recursos necesarios para las dos elecciones que se realizarán el próximo año, una de las cuales, es la más grande a nivel local en el país, la del Estado de México que tiene un listado nominal de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos, además de las elecciones en Coahuila.

Indicó que además como parte de la resolución de la SCJN, incorporarán un monto precautorio en el presupuesto para la realización de una eventual Consulta Popular, que ahora por ley, se puede llevar a cabo todos los años.

alg

