Hoy no circula 30 de junio: ¿Qué vehículos descansan este jueves en CDMX y Edomex?

Afortunadamente, las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México y la Zona conurbada del Estado de México. Por lo que el programa Hoy No Circula se seguirá aplicando de manera normal este jueves 30 de junio.

Según disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el ordenamiento se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa no aplica para vehículos de emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

En lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circulan este jueves 30 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Habilitan sitio web para conocer todo de la modernización de la Línea 1 del Metro

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Metro, habilitaron una plataforma web que alberga datos sobre alternativas para los usuarios afectados por la Línea 1 del Metro, así como los beneficios que tendrá la modernización a iniciar el próximo 11 de julio.

Refirieron que este portal se encuentra al alcance de cualquier persona que cuente con un dispositivo con acceso a Internet, y podrá ser consultado a través del siguiente enlace.

