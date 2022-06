Alejandro Moreno y Osorio Chong se enfrentan por decisiones tomadas dentro del PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno calificó de lamentable que el coordinador de los priistas en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, atente contra la unidad interna y busque dividir al partido, el dirigente señaló que el morenista Ricardo Monreal parece más opositor a Morena que algunas voces priistas.

“Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura del gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI, en este partido se respeta a todos, escucharemos a todos, pero nosotros continuaremos trabajando”, señaló el dirigente tras ser cuestionado sobre las declaraciones de su correligionario quien llamó al PAN y al PRD a no pactar con él.

Respecto a la nueva solicitud de reunión le hicieron los expresidentes del PRI y que fue negada por Morena y en respuesta los convocó a debatir sus temas durante una de las sesiones del Consejo Político Nacional, el dirigente señaló que respeta a los ex presidentes que aclaró son un militante más, subrayó que no hay priistas de primera, ni de segunda.

“Respeto enormemente a las y los expresidentes, han tocado siempre con puntualidad los temas del partido, apertura, discusión siempre será, pero no comparto lo que ha hecho el senador, porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido y lo que queremos es fortalecer al PRI”, recalcó Moreno.

Foto: Especial

Moreno cuestionó las voces de priistas críticas a la dirigencia, a manera de burla, dijo que morenistas como Ricardo Monreal son más opositores a Morena que éstos.

“Ahora resultó más opositor a Morena, Ricardo Monreal que algunos de los que declaran, es increíble que no señalen lo que está ocurriendo en este país, que se cae el país a pedazos, nosotros respetamos a todas las compañeras y compañeros”, recalcó el Campechano.

En este mismo sentido, sin mencionar nombres, dijo que hay muchas personas que buscan quedar bien con el gobierno para que reciban algún beneficio.

“Y pareciera que muchos andan muertos de miedo, tratando de arreglar sus situaciones, a ver cómo quedan bien con el gobierno para que no tengan consecuencia, nosotros estamos firmes, directos, claros, el PRI tiene tiempos, tiene momentos, tiene grandes mujeres y en su momento el PRI y quienes deseen participar pues obviamente serán recibidos”, recalcó.

Osorio Chong responde

El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong señaló que Alejandro Moreno Cárdenas busca, con una ilegalidad, alargar su gestión como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta las elecciones del 2024.

"Está pensando en alargarla tres meses y después quedarse para estar todo el proceso del 24. Y eso es ilegal, eso no lo podemos permitir, porque no solo viola los estatutos, sino además se quiere quedar el partido", afirmó.

Ante eso, el también coordinador del PRI en el Senado advirtió que verá en tribunales al Moreno Cárdenas, ante todas las ilegalidades que está cometiendo en el Revolucionario Institucional.

"Lo que le viene a un mentiroso como él, es tratar de buscar nuestra expulsión. Nos veremos en tribunales", dijo en entrevista a medios.

El legislador insistió en que Moreno Cárdenas debe llamar a elecciones para renovar a la dirigencia nacional del PRI para que haya un nuevo liderazgo que encabece los trabajos de la elección presidencial de 2024.

Incluso, el senador y ex secretario de Gobernación le respondió a "Alito" Moreno que lleva dos años de derrota tras derrota y "está arrastrando al PRI a su desprestigio".

"Quiero decirles que yo no me he sentado con nadie del gobierno, y él sí. Quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el gobierno, y él sí. A mí nadie me puede señalar de alguna reunión, y a él sí", manifestó.

También señaló que Moreno Cárdenas quiere un partido a su modo, pero" este no es un partido que nació con Alito. Es un partido que tiene una gran historia".

"Nuestro partido es mucho más grande que Alito, que su dirigencia, y por eso mi llamado a la oposición, a los otros partidos de la oposición, al PAN y al PRD, a tener cuidado con quién firman la Alianza, porque van a firmar solo para los intereses particulares de Alito y no para la gran militancia que tiene nuestro instituto político", externó.

Con información de Misael Zavala

dhfm

Seguir leyendo:

Alejandro Moreno: "A mí Morena y el gobierno no me van a doblar"

Mario Delgado advierte que cualquier intento de división de Morena es traición

Alejandro Moreno propone permitir a las familias portar armas ante la inseguridad