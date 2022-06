Mario Delgado pide a aspirantes de Morena a dejar su ego de lado y no dividirse

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a las “corcholatas” presidenciales a dejar el ego, a no dividir, a ser compañeros fraternos y a anteponer la historia de la Cuarta Transformación a la personal.

Durante la segunda asamblea informativa “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación” en Francisco I. Madero, Coahuila, en clara respuesta a lo dicho ahí mismo por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Delgado les leyó la cartilla a los aspirantes a la candidatura presidencial.

“Que asuman con claridad que lo único que importa es seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no la historia personal, que renuncien a la dictadura del ego, que en su corazón habite el amor y no el odio, que abracen a nuestros adultos mayores, que sonrían con nuestros niños y niñas […] Que los otros sean nuestro espejo, para que descubramos que somos compañeros fraternos de una causa común, que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso esté parejo que es el proyecto y no la persona, que lleven tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, recalcó Delgado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al secretario dé Gobernación, Adán Augusto López y al coordinador en el Senado, Ricardo Monreal.