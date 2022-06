Mazda trasciende más allá de su industria con MTalks

La fecha llegó, ayer por la noche Mazda dio inicio a la segunda temporada de #MTalks, un espacio de pláticas virtuales con talento mexicano que está haciendo posible lo imposible, creado para llenarte de inspiración con historias de distintos speakers que tienen una cosa en común: Pasión por lo que hacen. La finalidad de la compañía automotriz es brindar una fuente de inspiración para sus clientes, fans y cualquier persona que tenga deseos de trascender.

Este primer evento en el que participaron las activistas sociales Saskia Niño de Rivera y Olimpia Coral, se transmitió de manera gratuita a través de las redes sociales de Mazda.

Ambas ponentes hicieron vibrar a los espectadores con sus mensajes de cómo sí es posible hacer algo para cambiar la crisis de violencia en la que México está sumergido a través de la iniciativa social.

Olimpia Coral contó su historia de violencia digital que la impulsó a desarrollar la Ley Olimpia que entró en rigor en 2021, la cual castiga hasta con 6 años de prisión a las personas que difundan contenido sexual sin consentimiento, hoy el 89.9% de las víctimas son mujeres y niñas.

Dejó claro que este sólo es un comienzo, lo que hizo fue ponerle nombre a lo que antes no existía y tiene la finalidad de contener a las víctimas, ayudarlas a sentir que ellas no tuvieron la culpa así como evitar que más mujeres sean afectadas por este tipo de violencia que para ella es como un tatuaje que a veces puedes ocultar pero siempre va a estar ahí.

“Aspiro a la autonomía de la mujer, a seguir luchando, revolucionando, seguir siendo incómoda en los espacios donde las mujeres siempre han sido reprimidas, aspiro hacer una parte para que a las demás no les cueste una década tener justicia”.

La Ley Olimpia es un movimiento político que desea un internet feminista, en el que todas y todos podamos estar seguros, iniciativa que próximamente presentará en Ecuador, Perú y más países de América Latina.

Olimpia se despidió del público con el siguiente mensaje:

“Si tienes miedo LUCHA, no te quedes callada, hay circunstancias en las que no puedes confiar, pero en lo primero que tenemos que confiar es en nosotras mismas, lucha por tu autonomía, lucha por tus abuelas, por tus ancestras, tal vez seas tú el ícono de salida de una generación de mujeres que no tuvieron las oportunidad de decirlo”

Saskia Niño de Rivera es una activista que se distingue porque más allá de juzgar a una persona que comete un delito, se enfoca en entender los motivos que la llevaron a cometerlo.

Dicha postura le ha permitido identificar la raíz de la violencia en México, niños y niñas que crecen en un entorno de violencia intrafamiliar, pobreza, desigualdad social, circunstancias que favorecen una vida delincuencial, para ella ”un niño armado de 8 años, no es un delincuente, es un niño al que la sociedad le ha fallado”.

Saskia hace 10 años asumió la responsabilidad de ayudar a cambiar esta situación y junto con su socia creó la fundación Reinserta a un Mexicano A.C que apoya a niños, niñas y adolescentes víctimas de un delito de alto impacto como abuso sexual, que nacieron o viven en la cárcel o que están en conflicto con la ley.

Reinserta en 2015 impulsó la creación de la primera ley en México que regula la maternidad en prisión, la cual promueve que las madres en prisión tengan las condiciones necesarias para criar a sus hijos, como espacios dignos libres de violencia.

Han creado espacios lúdicos dentro de las prisiones para que los niños y niñas puedan conocer los diferentes colores que existen, las texturas, además de organizar salidas al exterior como al Papalote Museo del Niño, pues lo único que conocen son las paredes grises de la cárcel.

A la pregunta de la periodista Blanca Becerril ¿Qué le falta por hacer a Sakia Niño de Rivera? “Amo ser mujer, amo ser mexicana y mi vida entera la voy a dedicar siempre en tratar de construir cosas positivas para mi país”.

El amor y compromiso por una pasión es lo que te lleva a conseguir grandes triunfos, si tú tienes el deseo de hacer algo más de lo que estás haciendo hoy, no te puedes perder las siguientes pláticas de Mazda en las que participarán la alpinista Viridiana Álvarez, la nadadora artística Nuria Diosdado, Nelly Miranda, medallista olímpica y Bernardo Noval Promotor Cultural en México y en el extranjero.

Disfruta de las pláticas completas de Saskia Niño de Rivera y Olimpia Coral aquí: https://www.facebook.com/mazdamexico/videos/1036080683693333