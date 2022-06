AMLO: “Nosotros recibimos los homicidios hasta la punta” de los sexenios pasados

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que en su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, pero acusó que su administración recibió en 2018 “hasta la punta” las cifras de homicidios.

Responsabilizó a la guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón y continuó su sucesor, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, resaltó que el actual gobierno continuará su plan de atender las causas de la violencia de fondo para salvar a los jóvenes de las manos del crimen, ya que, aseguró, está dando resultados.

“El daño fue muy grave, muy grave, y hemos hablado que los errores en política son como crímenes. Dicen, ‘es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón’, ¡sí!, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba. Y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más. Eso es una cosa. Lo otro es que falsificaban información”, dijo durante en la Mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador presentó dos gráficas. En una presentó los índices de letalidad que dejó la estrategia de seguridad de Calderón al “responder a la violencia con más violencia”, pero protegiendo a unos criminales y confrontando a otros.

Recordó que el secretario de seguridad era Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos al ser acusado de complicidad con el crimen organizado y otros delitos.

“En este año, en el 2011 mil 76 enfrentamientos, heridos y detenidos mil 127, fallecidos civiles mil 412, los remataban, había la instrucción de aplicar toda la fuerza. Y les decían a los jefes militares que ellos hicieran su trabajo sin ninguna consideración porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos”, dijo.

En contraste con la administración actual, la gráfica indica que hasta junio del 2022 se registran 208 enfrentamientos, 238 heridos y detenidos y 134 fallecidos; y en 2021, hubo 365 enfrentamiento, 374 heridos y detenidos y 212 muertos.

“Eso era lo que sucedía, y ahora, con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen ‘qué barbaridad’. Por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa, esta gente, estos conservadores no hubiesen querido eso, que el Papa dijera la violencia lo que produce es más sufrimiento”, destacó.

En la segunda gráfica se indicó que el homicidio doloso del fuero común en México ha disminuido 7.8 por ciento durante su administración, y en más del 50 por ciento en comparación del sexenio pasado.

“No es lo mismo agarrarlo aquí en el 15 que aquí entramos nosotros, sí, como un 50 por ciento de aumento, y ahí no hemos aumentado, no ha habido la disminución que quisiéramos, pero ha habido una contención y hemos logrado, aunque sea poco, bajar…

“Claro que convencer a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil tratar de convencer a los periodistas que trabajan en el régimen que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso en una actitud autocrítica? Y el mismo Calderón que no habla, no dice nada”, cuestionó el mandatario federal.

