Consejo de la Judicatura “no ha estado a la altura” contra la corrupción en Poder Judicial: AMLO

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “no han estado a la altura” para combatir la corrupción y mal funcionamiento de jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación, acusó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional durante su Mañanera, dijo que aún no se logra “desmontar” el sistema de corrupción y militantes partidistas que en sexenios pasados se introdujo en el Poder Judicial, a pesar de que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, trabaja en arraigar ese problema.

“Primero no generalizar porque sí hay jueces buenos, y magistrados y ministros, no generalizar, pero estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura, que con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente, es para que hubiesen, con procesos legales, destituidos a varios del poder judicial”, expuso.

También argumentó que no ha propuesto una reforma constitucional en materia judicial para acabar de tajo con la corrupción, debido a que reconoce que no pasaría por intereses políticos.

“Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación y aunque se trataba y se trata de un poder independiente, del Poder Judicial, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial por lo mismo. Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo. Pero lo mismo, y hay que optar entre inconvenientes, no vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo”, indicó.

"Hay que empujar”al Poder Judicial para lograr avances": AMLO

La declaración de López Obrador se dio al ser cuestionado sobre la falta de resolución en la Suprema Corte del caso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y sobre casos de jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, el cual ha amparado a empresas privadas contra los cambios legales en el sector energético de México.

El titular del Ejecutivo federal no se expresó del caso de Cabeza de Vaca, pero sí habló contra Gómez Fierro y otros casos. Además, dijo que “hay que empujar” al Poder Judicial para lograr avances.

“Este juez que mencionas (Gómez Fierro) se extralimita. Acaba de amparar a una empresa eléctrica sin ningún fundamento, pero eso corresponde a la Judicatura. ¡Cómo no están viendo eso!”, dijo.

Incluso, señaló que la corrupción en el sistema de justicia es responsable de la impunidad con la que se han conducido personas y grupos delictivos, como el asesino de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, crimen cometido el pasado lunes.

"Esto de la Sierra de Chihuahua, que duele tanto, esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia, ¿o el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No. Y seguramente fue tolerado. Y esto lo saben bien los jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chínipas y en Creel, saben perfectamente, en Batopilas, en Morelos cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta”, expuso.

RMG