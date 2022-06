Vecinos exigen a Sandra Cuevas pavimentar las calles de la Cuauhtémoc

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc exigieron a la alcaldesa Sandra Cuevas pavimentar las calles secundarias de la demarcación, pues reprocharon que “todas están llenas de hoyos, por donde pases se joden las llantas de los coches”.

Reconocieron que muchas veces estas deformaciones se generan por el tránsito de vehículos pesados y de carga, además de que la administración anterior “tampoco hizo mucho para arreglar el problema”.

Las quejas contra la Alcaldía provienen principalmente de las colonias Guerrero, San Simón Tolnahuac, Roma Norte y Roma Sur, entre otras.

En un recorrido realizado por El Heraldo de México se pudo constatar que las calles Sol y Héroes; Lerdo y Luna; Estrella y Héroes, así como en Soto con Degollado y Camelia, presentan baches.

Cuando los automovilistas y motociclistas tratan de evitarlos, ponen en riesgo la vida del peatón.

Colonos comentan que hace algunos días vieron a personal de la demarcación cubrir un bache en la calle de Lerdo, a la altura del Salón Los Ángeles, pues “en ese cráter caían todos los coches que no conocen la colonia, incluso, pasan rápido los autos y sólo se ve como rebotan”.

“Con las lluvias es más complicado estar esquivando el bache, porque no se distingue si es un charco grande o hay una oquedad, y luego con el piso mojado, al momento de maniobrar, se pueden patinar los vehículos, y hay gente que cruza corriendo para no mojarse; es delicado que no se atienda”, destacó Michel Gaspar, quien viene a la colonia a visitar a familiares y amigos.