En marzo, línea 3 de Metrobus será eléctrica

En marzo del 2023, la flota de la Línea 3 del Metrobús -que va de Tenayuca al Pueblo de Santa Cruz Atoyac- será en su mayoría eléctrica.

Así lo informó, el director general de Metrobús, Roberto Capuano, quien expuso que para lograr esto se adquirieron 50 unidades eléctricas con una inversión de 780 millones de pesos.

Por lo que, en esta ruta operarán 72 autobuses, de los cuales 60 serán eléctricos y 12 de diésel.

En conferencia de prensa, el funcionario local precisó que las unidades tendrán: baterías a bordo de 563 kilowatts y 507 kilowatts, capacidad para 160 personas y serán articulados de 18 metros.

Asimismo, contarán con puertos USB y puertas retráctiles, serán de entrada alta y 330 kilómetros de autonomía por carga.

“El autobús eléctrico cuesta casi el doble que el de diésel, no obstante, el costo operativo es chiquito. Para darles una idea, 1 litro de diésel da para avanzar como 1 kilómetro en estos autobuses, el litro de diésel está como en 22 pesos; un kilowatt-hora da para 1 kilómetro en estos autobuses y un kilowatt-hora cuesta 3 pesos. esa es la relación del costo del diésel versus la electricidad”, apuntó.

Destacó que para alimentar estos autobuses, que se cargan aproximadamente 3 horas, se instalarán 32 cargadores en el patio de encierro de la Línea 3.

En esta ruta operarán 72 autobuses. Foto: Especial

Refirió que el manejo y mantenimiento de estos cargadores tendrán un costo mensual de 1.3 millones de pesos, pues se contrató un servicio para tal fin.

“Tienen dos mangueras, entonces se le puede conectar a un autobús y a otro autobús, un cargador nos da para dos autobuses o, si lo quieres cargar extra rápido, nada más lo conectas a uno y le das como toda la potencia a un solo autobús”, destacó.

Otras acciones que emprendieron para cumplir con este reto, dijo, fue de incremento el plazo de la concesión a las empresas operadoras de 10 a 15 años; “nos damos cuenta que una concesión a 10 años –que es lo que ellos tienen–, no da para que se amortice la inversión”.

Añadió que también “tuvimos que encontrar al mejor fabricante con el mejor precio en una competencia feroz, pero muy favorable para la ciudad, tanto para los autobuses como para el crédito de los autobuses, y logramos que nos prestaran o le prestaran a la empresa dinero a través del fideicomiso de Metrobús, en un plazo de 15 años”.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que esta acción es una contribución a la disminución de gases de efecto invernadero.

Y es que recordó que su Programa de Acción Climática y Medio Ambiente 2019-2024, “tenemos avances muy significativos y, entre otros, el avance de la electromovilidad, que no solamente representa una innovación tecnológica para todas las ciudades del mundo y en particular para la nuestra, sino este compromiso que hemos hecho en particular con el transporte público”.

“Entonces, esta contribución que hace la ciudad con su Programa de Acción Climática a nivel nacional y a nivel internacional, es una contribución que hacemos desde la ciudad a otras ciudades del país, a otras ciu dades del mundo, por eso es parte del Programa de C40”, concluyó.

