Desfalcan a una primaria con 120 mil pesos; padres acusan a la tesorera

Ante el presunto robo de 120 mil pesos que había en una cuenta de una institución bancaria, manejada por la asociación de padres de familia de la Escuela Primaria José María Gaja, los papás exigieron a la tesorera de la misma y a la directora les rindan cuentas sobre ese recurso; al lugar llegaron policías estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sobre el problema habló la señora Rosaura Flores, quien indicó que ya estaba cansada de esta situación y de que les vean la cara a los padres de familia, también comentó que se dieron cuenta de ese faltante porque mandaron a comprar climas, para el quinto grado A y seguían sin aire.

“Sabemos más o menos la situación, fueron 120 mil pesos lo que la tesorera de esta escuela se robó, desconozco su nombre solo sé que le dicen Rosy, haga de cuenta que se echan la pelotita uno con otro y ya sabe uno más o menos la situación de esta escuela, siempre se roban el dinero, siempre desaparecen los fondos, pero esta vez ya estamos cansados los papás, porque siempre nos hacen pagar y pagar”.

Refirió que no todos los papás sabían de esta situación, solo se escuchaban rumores "y nosotros como mamás de quinto A nos dieron información porque exigimos que a nuestros hijos se les pusiera un clima nuevo y resulta que no había fondos, el clima anterior nosotros aportamos lo que es ciclo escolar 2022-2023 y el restante se va hacer actividades como vender dulces, heladitos para terminar de pagar el clima, y dimos de cuota 500 pesos, y ahorita no nos ha dado la cara la directora”.

Analizan caso sospechoso de "viruela del mono" en Tamaulipas

Las autoridades investigan el caso.

Además expresó les decían que no había tarjeta o que no se podía sacar tanto efectivo si no hay una firma de la tesorera, y es tesorera de la mesa directiva de padres de familia.

“Sabíamos que ella iba a meter una demanda porque se había extraviado ese dinero, pero se nos adelantó, nosotros como papás de quinto nos reunimos y ella decía una cosa, le echaba a la directora y a otra persona, y así, estoy cansada, tengo 5 años en esta escuela y siempre es lo mismo, ya nos cansamos de lo mismo. Le llamamos a la Policía Investigadora porque queremos resolver esta situación, son 120 mil pesos el faltante, y está a nombre de la tesorera, que cambia cada vez que entra un nuevo ciclo escolar, cada dos años, y ahorita está la directora y los abogados de la señora Rosy, y mamás representándonos a nosotros ya que no nos dejan pasar a todos”.

La madre de familia informó que van a interponer una demanda para que se aclaré este asunto. porque desapareció de la cuenta el dinero.

Al final los padres de familia, que exigen rendición de cuentas fueron informados por sus representantes que mañana acudirán autoridades del CREDE a las 12:00 horas, para ver ese asunto.

Sigue leyendo:

Llegan a Tampico 6 mil 700 toneladas de sulfato de amonio

Familiares y amigos a menor de edad que luchó hasta el final contra el cáncer | VIDEO