Día Mundial del Donante de Sangre: Niña scout de Jalisco gana el 1er Concurso de Dibujo Dona sangre

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud y Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Jalisco entregaron el Premio Nacional del 1er Concurso de Dibujo Infantil “Dona Sangre, Dona Vida” a la pequeña Natalia Valdéz Chavarín, de tan sólo 10 años y perteneciente al grupo 36 de la Provincia Scout Jalisco.

En el Concurso de Dibujo Dona sangre, dona vida, las niñas y niños concursantes de todo México, expresaron con un solo dibujo la importancia de la donación de sangre.

“Participé porque es divertido y me gusta dibujar, creo que donar sangre es necesario para ayudar a las personas que más lo necesitan. Me gané un kit de dibujo y pintura, me dieron un trofeo, un reconocimiento de participación y muchos aplausos del público, me siento muy contenta, me acompañaron mis papás, mi hermana y mi abuela Manuelita”, comentó Natalia Valdéz Chavarín.

Scouts de México se siente muy orgulloso de que este tipo de acciones ayudan a que desde temprana edad se tenga sensibilización y conciencia de la cultura de donar sangre en nuestro país, para que las cifras cambien y haya siempre un gran espíritu de solidaridad hacia el prójimo.

Sigue leyendo:

Día Mundial del Donante de Sangre: Scouts de México se suma al 1er Concurso Nacional para promover la donación de sangre

Día Mundial de los Océanos: Scouts de México celebran a través de acciones colectivas

mgm