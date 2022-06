Ricardo Monreal pide no anticipar actos de campaña para las elecciones de México 2024

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, criticó severamente el evento realizado ayer por la dirigencia nacional morenista para destapar a los aspirantes presidenciales de su partido en el Estado de México, debido a que señaló que son actos anticipados de campaña donde, incluso, participaron funcionarios federales.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el también presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que los funcionarios federales no "debemos distraernos en actos anticipados de campaña".

Monreal acusó que ayer, en el acto de Morena en Toluca, donde participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, vio camiones, playeras y mantas "que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña".

Sin embargo, aclaró que no acudirá a denunciar a nadie, ya que son compañeros de movimiento. "No voy a demandar porque son compañeros y los voy a necesitar cuando sea candidato de Morena", afirmó.

Para el legislador morenista, que se lleven a miles y miles de personas a actos que fueron obviamente seleccionados por los dirigentes, "no cabe duda que así fue".

El senador por Zacatecas también criticó que haya sido excluido de un desayuno previo al evento de Morena en Toluca, donde participaron gobernadores, el coordinador de Morena en San Lázaro, y los aspirantes presidenciales, puesto que lo calificó como facciones que pueden hacerle mucho daño a Morena.

Monreal acusó que en el acto de Morena en Toluca vio camiones, playeras y mantas "que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña" (Foto: Cuartoscuro)

"Se están generando las facciones y nos vamos a enfrentar unas a otras por lo adelantado de la sucesión. No me preocupa, si se generan facciones en Morena va a terminar mal. La exclusión no es una buena señal", manifestó.

Monreal incluso advirtió que "con ecuanimidad y ponderación" desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas pero serán endebles y caprichosas".

"No aspiramos a que se nos promueva y se nos apadrine, sino a que se fijen reglas claras, sin favoritismos. Aspiro a ser el presidente de la reconciliación nacional", enfatizó.

A su forma de ver la sucesión presidencial, varios dirigentes de Morena lo consideran como un opositor, "pero es un timbre de orgullo que me excluyan de eventos".

De la misma forma, tachó que las encuestas que realizará Morena para definir al candidato presidencial para 2024, no garantizan transparencia ni seguridad ni imparcialidad ni equidad.

Cuestionado sobre si teme que con estas declaraciones pueda ser removido de la coordinación de Morena en el Senado, Monreal afirmó que no tiene temor de nada, solo a Dios, pero no le teme a ningún dirigente partidista.

