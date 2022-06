Habrá operativos y sanciones para transportistas que no cumplan con acuerdos, advierte Batres

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres aseguró que, a partir del 15 de junio, habrá operativos y sanciones en contra de los transportistas que no cumplan con las condiciones que se establecieron en el acuerdo para aumentar un peso la tarifa.

En conferencia de prensa, el funcionario local añadió que también la ciudadanía podrá realizar denuncias a través del número de Locatel, que es 55-56-58-11-11.

“Hay una serie de medidas que son muy fáciles de realizar y que inmediatamente se tienen que cumplir: que el chofer lleve uniforme, que no haya acompañante, que los vidrios no están polarizados, que no vaya a exceso de velocidad; todas esas medidas, entre otras… que no haya un volumen elevado al interior de la unidad del radio que lleva la misma. Todas esas medidas se pueden cumplir inmediatamente”, destacó.

Apuntó que hay medidas a largo plazo que cumplirán como: ajustarse a la cromática correspondiente, inscribirse al Programa de Renovación de las Unidades, entre otros.

Los operativos comenzarán el 15 de junio. Foto: Especial

Recordó que esto es porque “hay una gran exigencia de la ciudadanía para que haya un buen servicio por parte del transporte concesionado”.

“Hay varias sanciones que se pueden… que se pueden aplicar, desde llevarse la unidad al corralón, cancelar la licencia del conductor, cancelar la concesión del concesionario, y la más fuerte de todas: cancelar una ruta de alguna de las organizaciones de transportistas”, aclaró.

Finalmente dijo que esperan que no haya necesidad de llegar a las sanciones, “esperamos que los transportistas se ajusten a las medidas por el bien de la ciudadanía y de los usuarios de sus propias unidades”.

