Monreal pide piso parejo para elegir a candidato presidencial, afirma que quiere ser el presidente de la reconciliación

El senador de la república, Ricardo Monreal Ávila estuvo en Campeche la tarde de este sábado para presentar su libro titulado “Otro campo posible”, ante un centenar de asistentes habló durante le evento acerca de la riqueza agropecuaria de la entidad y también resaltó su formación en el sector campesino.

En la presentación que duró poco más de una hora el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado no omitió hablar acerca de sus aspiraciones de estar en la boleta presidencial en 2024. Sobre ello señaló que es necesario implementar un método de selección de candidatos que ponga “piso parejo” entre los aspirantes descartando de esta forma la encuesta, de la cual comentó no creer en ellas.

"Yo no creo en las encuestas, yo no creo en las encuestas lo digo desde Campeche porque he sido víctima de ellas. En las encuestas que hace el partido no creo, por eso yo busco mecanismo de selección de candidatos mejores como la elección primaria o como otros mecanismos que puedan generar confianza entre todos los militantes"

Ricardo Monreal quiere ser el presidente de la reconciliación

FOTO: Archivo

Cuestionado sobre la posibilidad de que si no se da su postulación a la presidencia de la República por el partido Morena, el ex gobernador de Zacatecas podría dejar ese partido y buscar otra plataforma política fue enfático en que, de momento, no cuenta con una segunda opción.

No tengo plan b en este momento, estoy en Morena, voy a luchar con Morena y no hay otra alternativa en este momento para mi, quiero ganar a la buena y quiero ganar dentro de Morena. Estoy seguro de que los militantes en todo el país me van a apoyar, comentó.

Sin embargo se dijo preocupado por la anticipación con la que ha comenzado la carrera presidencial lo cual puede, según él, generar ruido, choque y división dentro de su partido. Pidió respeto a todos los aspirantes a la candidatura presidencial afirmando que es él el mas preparado y capaz.

“Soy el que está enfrente de los desafíos enormes del país, voy a ser el presidente de la reconciliación. Porque el país necesita conciliar no confrontar, necesita acuerdos, no desacuerdos, el país necesita encuentros no desencuentros…”

Monreal Ávila afirmó también que de Morena o con Morena estará en la boleta en el 2024, pero cuestionado una vez más sobre la posibilidad de ir por otro instituto político como candidato a la elección presidencial atinó a responder que en el pasado el PRI le quitó la candidatura al gobierno de Zacatecas y ganó dicha elección, advirtió que es un antecedente histórico que no debe ser ignorado, aunque fue claro en señalar con que no se peleará con el presidente López Obrador y lo que plantea es la necesidad de que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades de ser candidatos.

En otro tema Ricardo Monreal se dió el tiempo para hablar acerca de la moratoria constitucional anunciada por los partidos de oposición en la cámara de diputados y de las cuales insistió que se trata de un sinsentido pues dicha figura incluso es anticonstitucional por lo que pidió a los integrantes de los grupos minoritarios recapacitar su postura.

“Es un error porque el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen que trabajar. Es un sinsentido, no puede haber moratoria porque constitucionalmente, legalmente no existe. Creo que es un momento para trabajar todos y de manera unida, de manera seria, responsable”, dijo.

Para concluir habló acerca de los resultados de la pasada elección en seis estados de la república, sobre lo cual dijo que el haber ganado 4 de 6 estados pone a Morena en una posición casi imbatible para las elecciones de 2024 pero dependerán de los procesos interno…

