Rubén Moreira informá a Congresos del mundo intención de Morena por acabar con la democracia en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, comunicará a los congresos de todo el mundo la denuncia penal que Morena presentó en contra de los 223 diputados del PAN, PRI, PRD y MC que votaron en contra de la reforma eléctrica, traducida como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición.

“En los próximos días, la coordinación que representa comunicará a todos los parlamentos del mundo la acción realizada por el partido oficial, que nosotros traducimos como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición”, subrayó el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI.

Lo anterior, en respuesta a la denuncia penal que este martes presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en contra de los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril, bajo el presunto delito de traición a la patria sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal.

El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, afirmó que esta acción es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana, dijo que tratar de eliminar a la oposición es muestra de una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país.

El presidente de la Jucopo confía en las autoridades de procuración de justicia. Foto: Especial.

El líder parlamentario refirió que los diputados del PRI después de agotar los espacios de diálogo, reiteran su rechazo a una iniciativa que, dijo, ponía en peligro el desarrollo económico del país, advirtió que levantarán la voz para denunciar ante las instancias correspondientes lo que calificó de un atentado contra la democracia.

Señaló que las condiciones que hoy tiene el país, no merecen acciones como las que encabeza Mario Delgado, ya que, dijo, trastoca la marcha de las instituciones y prende la alerta de intentonas golpistas.

“Morena no tiene capacidad de diálogo, no sabe construir acuerdos, está mostrando la cara de la intolerancia y el verdadero rostro fascista que esconde bajo una máscara de supuesta apertura”, manifestó Moreira Valdez.

Moreira dijo que confían en las autoridades de procuración de justicia del país “y eso nos deja tranquilos”, pero subrayó que no pasan por alto el ánimo “fascista” del partido que, recordó, es mayoría en la Cámara de Diputados.

El líder parlamentario subrayó que no es de un demócrata denunciar por el hecho de no coincidir en un tema, sobre todo cuando hubo un periodo de análisis, en el que, recordó, “se escuchó a diferentes sectores y se dieron buenas razones para no apoyar una iniciativa que no beneficiaba a México”.

En tanto, el vicecoordinador y vocero de la fracción parlamentaria del PAN, Jorge Triana, se mofó de la denuncia interpuesta por el dirigente morenista, tras cuestionar que el recurso legal lo presentó un partido y no el pueblo de México, como señaló Delgado con la entrega de 11 millones 700 mil firmas.

“El muy sagaz @mario_delgado y la sabia dirigencia de morena, han presentado 223 denuncias en la FGR contra quienes osamos desafiar la voluntad de su amo votando en contra la tóxica #LeyBartlett. Denuncia MORENA, un partido político, no el 'pueblo', como lo manejan. Pobres.”, publicó a través de sus redes sociales Triana.

Por: Elia Castillo y Almaquio García

