Oficina de la Presidencia de la República, la institución más atacada por los hacktivistas

Con mil 32 millones 249 mil 200 “ataques cibernéticos en la infraestructura” en 2021, la Oficina de la Presidencia de la República es la institución del gobierno federal más atacada por los hacktivistas y delincuentes cibernéticos que buscan vulnerar los sistemas para robar, borrar y alterar información, accesar de manera ilícita a sistemas y equipos informáticos, inutilizar las bases de datos, los sitios web y los sistemas operativos. Los ataques a la seguridad se incrementaron exponencialmente: en 2020 se registraron 86 mil 679 eventos, pero el siguiente año llegaron a más de mil millones sólo a la Oficina de la Presidencia de la República, reportó la Dirección General de Tecnologías de la Información.

La modalidad de los ataques va desde el hacking (deface) para cambiar la apariencia visual de la página web de la Presidencia; cryptolocker para restringir el acceso a las computadoras infectadas mediante el cifrado de sus contenidos; malware (virus policía) un virus que utiliza alertas de agencias oficiales, de policías federales, estatales o municipales; hasta la incursión a sistemas.

La Guardia Nacional ha dado cuenta de los incidentes de ciberseguridad que sí afectaron la operación de las instituciones federales, en 2019 se tuvo conocimiento de 15 ataques; en 2020 registraron nueve incidentes, y en 2021 contabilizaron 19. En el año 2019, el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, el Sistema de Validación y Valuaciones de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Tandas para el Bienestar de la Secretaría de Economía tuvieron incidentes de acceso lógico no autorizado a sistemas de información (Dafacement), y no reportaron a la Guardia Nacional si interpusieron denuncia o no.

Sin embargo, hay una cifra negra en los ciberataques. La Guardia Nacional tuvo conocimiento de que el Banco de México tuvo en 2020 un incidente de “ataques DDos” (de denegación distribuida de servicio), pero “durante 2020, se registraron un promedio de 705 intentos de ataque al mes, llegando a presentarse hasta 1,276 intentos de ataque en un único mes”, reconoció Banxico.

Y ante el aumento de las operaciones bancarias y trámites por internet a causa de la pandemia de COVID-19, instituciones y dependencia del Gobierno de México han contratado servicios de seguridad digital para blindarse contra la darknet, el hackeo y los ciberataques. Buscan frenar la venta de bases de datos.

PAL